È morta la professoressa Elettra Ficcarelli. Ha insegnato il francese a generazioni

A seguito di una malattia è deceduta all’età di 70 anni la professoressa Elettra Ficcarelli, figlia di un noto fotografo di Castelnovo Monti e residente nella stessa casa dei genitori, scomparsi da diversi anni.

Una vita da insegnante quella della prof Ficcarelli: grande amante degli animali, negli ultimi anni viveva in compagnia del suo fedele ‘Ferro’, un cane bassotto a quale era affezionata. Elettra Ficcarelli, insegnante di lingue, ha cominciato presto facendo le prime esperienze nelle scuole medie della montagna insegnando il francese a Busana e a Felina. In seguito è passata alla scuola superiore Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo Monti dove ha insegnato il francese per oltre un ventennio, fino al raggiungimento della pensione. Carattere dolce e affabile con tutti, sempre buoni rapporti con i colleghi e comprensiva con gli studenti che apprezzavano molto il suo metodo.

"Purtroppo ultimamente non stava tanto bene – afferma la sua amica Elbe Ferrari –, viveva da sola orgogliosamente e purtroppo recentemente è stata vittima di una caduta che le ha ulteriormente complicata la vita. La sua compagnia era Ferro, il bassotto a cui era molto affezionata. Per fortuna prima che se ne andasse Elettra siamo riusciti collocarlo in affidamento alla persona giusta".

Ad annunciare la sua morte i familiari e gli amici di Elettra che oggi pomeriggio alle 17,30 si troveranno per il rosario di suffragio presso la camera ardente della Casa Funeraria Mammi. I funerali avranno luogo domani, 25 aprile, alle 16 partendo dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo Monti per la Chiesa della Pieve ove verrà officiata la messa. Il feretro proseguirà per la successiva cremazione. Le ceneri di Elettra verranno collocate al cimitero di Castelnovo Monti dove riposano i suoi genitori.

s. b.