È viva la memoria del brigadiere Iscaro

Sono stati consegnati ieri mattina, in palestra a Luzzara, i premi della borsa di studio intitolata a Pasquale Iscaro, ucciso da due rapinatori 26 anni fa. In premio buoni per acquisto per materiale didattico di 300 euro per i primi classificati, 200 euro per i secondi e 100 euro per i terzi (da dividere in caso di pari merito). Presenti il sindaco Elisabetta Sottili, rappresentanti dei carabinieri, polizia locale, associazioni locali, oltre ad Angelo Iscaro, figlio di Pasquale.

Per la prova letteraria 1° classificato Sofia Brioni, seguita da Ekam Preet Singh e Federico Vezzani. Per la prova artistica ha vinto Manmit Singh, seguita da Marwa Sadeq, Fallow Loum e Gioia Brown. Menzione di merito per Giosuè Bosi

Per la prova digitale vittoria per Alice Artoni, seguita da Bryan Ramaschiello, Edith Tagliavini e Hajra Dilawar. La classe che invece si è distinta per il comportamento, risultati e l’inclusività è stata la Prima A, che sarà premiata con la possibilità di una visita al centro cinofili dei carabinieri di Firenze.