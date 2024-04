Erba alta al cimitero: "Perché l’impresa non pulisce?"

Erbacce alte, tombe quasi coperte dalla vegetazione, situazioni da sanare con adeguati interventi di manutenzione. Non mancano le proteste di alcuni cittadini: "Ci sono erbacce ormai cresciute fin troppo che infestano i passaggi fra le tombe e che si estendono anche sulle stesse tombe, su gran parte dell’area verde del cimitero. Abbiamo chiesto informazioni sui motivi di questo degrado. Ci è stato spiegato che l’impresa che si è aggiudicata l’appalto per la manutenzione dei cimiteri non sembra essere molto presente con operatori per svolgere le attività, almeno ordinarie, come lo sfalcio delle erbacce attorno alle tombe. Sarebbe utile sapere quali sono le condizioni economiche dell’appalto e quali sono le attività previste effettivamente dal contratto. Spesso, infatti, bandi concessi col massimo ribasso non riescono a garantire un adeguato servizio in luoghi che, in teoria, dovrebbero essere di massimo rispetto".