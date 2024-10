Folla di giovani per la Color Zatti

Tra gli eventi di "La santità ha tanti colori", organizzato dall’Unità pastorale "Sant’Alberto e Sant’Artemide" di Brescello, Boretto e Gualtieri, è stata promossa anche la terza edizione della Color Zatti, una passeggiata narrativa partita domenica dal parco Vecchi di San Rocco per raggiungere l’oratorio di Boretto, con tappa pure al lido Po. Un evento per tutte le età, con i partecipanti invitati a indossare una maglietta bianca che è stata colorata dal lancio di apposita sostanza multicolore. In centinaia hanno aderito all’iniziativa, dedicata alla figura di Artemide Zatti, il santo originario proprio di Boretto, che in terra Argentina aveva operato a favore delle persone più bisognose. L’evento, attraverso una camminata a tappe tra giochi e musica, ha voluto proprio far conoscere meglio la vita del santo borettese.