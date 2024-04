Fotografia Europea, si parte!. Tre giorni di grandi inaugurazioni

"La natura ama nascondersi": con questo titolo, Fotografia Europea 2024 invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura. Inaugura oggi il festival – per concludersi il 9 giugno - arrivato all’edizione numero diciannove, alle 18 ai Chiostri di San Pietro, con un opening moderato da Nicolas Ballario. Dalle 19 si possono vedere tutte le mostre del circuito istituzionale, che rimangono aperte al pubblico fino alle 23. Domani saranno visitabili invece dalle 10 alle 23, mentre domenica 28 aprile dalle 10 alle 20. Sono Palazzo Magnani, Chiostri di San Pietro, Palazzo da Mosto, Villa Zironi, Palazzo dei Musei, Biblioteca Panizzi, Spazio Gerra ad accogliere mostre scelte e commissionate dai direttori artistici Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart. La mostra storica di questa edizione torna nelle sale di Palazzo Magnani con la retrospettiva, mai presentata in Italia, di Susan Meiselas, fotografa americana celebre per il suo lavoro nelle aree di conflitto dell’America centrale (tra il 1978 e il 1983) e in particolare per i suoi potenti scatti della rivoluzione nicaraguense.

Oltre alle mostre arricchisce il Festival un calendario di appuntamenti che accompagnerà i visitatori dalle giornate inaugurali. A cui si affianca la terza edizione di Fotofonia, la declinazione musicale del festival curata da Max Casacci (produttore e fondatore dei Subsonica), ha come titolo ’Urban souls’ ed è dedicata alla Storia, al presente e al futuro di una musica italiana capace di fondere radici black e soul, con la complessità dei linguaggi urbani contemporanei, attraverso melodia e parole.

Si comincia stasera, alle 21 in piazza Prampolini, con i giovanissimi napoletani Thru Collected, gruppo che oscilla tra i linguaggi metropolitani più contemporanei, per concludersi con il live dei Casino Royale, la band che per prima ha innescato un’autentica rivoluzione riuscendo a fondere l’incisività melodica con le urgenze della cultura hip hop. Ospite dei Casino Royale sarà un’altra anima urbana - Venerus - celebre produttore, polistrumentista, cantautore milanese, oggi considerato il più importante protagonista di una certa scena "urban". Domani ci si sposta in piazza San Prospero (alle 21) per il dj set dello stesso Venerus, che trasformerà la piazza in una colorata dance hall senza confini spazio-temporali. Domenica alle 17 alla Cavallerizza, Mariasole Bianco, biologa marina, invece parlerà di misteri e stupefacenti curiosità del grande oceano su un tappeto di suoni naturali creato da Max Casacci. Anche per questa edizione il Circuito Off - l’evento collettivo e indipendente che arricchisce il festival con una serie innumerevole di mostre diffuse in tutto il territorio cittadino e provinciale – presenta progetti di fotografi professionisti accanto a giovani alle prime esperienze, appassionati e associazioni che dovranno misurarsi con il tema del fragile equilibrio tra uomo e natura esponendo i propri scatti in negozi, ristoranti, studi, cortili e case private, sedi storiche, gallerie d’arte, scuole. Informazioni e intero programma su fotografiaeuropea.it