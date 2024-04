Frontale fra il ponte sull’Enza e la Fratta: traffico in tilt

Scontro frontale a Montechiarugolo tra due veicoli sui tornanti tra il ponte sull’Enza e la Fratta: due feriti, traffico in tilt per quasi tre ore. Lo scontro è avvenuto ieri intorno alle 14,35, quando un furgone e un’utilitaria sono entrati in collisione 150 metri a valle della piscina, e l’auto si è collocata di traverso sulla carreggiata. I due conducenti coinvolti sono stati trasportati al Maggiore di Parma con ambulanze della Croce Rossa; hanno riportato ferite di media gravità. Tra i mezzi rimasti bloccati, anche un’autobus carico di studenti proveniente da Montecchio, che con l’aiuto dei vigili del fuoco è riuscito a fare inversione ad U e ritornare nel reggiano. Sul posto per i rilievi tecnici e gestire i problemi al traffico la Polizia locale della Pedemontana parmense.