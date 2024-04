Giulio Scarpati e Rossella Brescia in scena nel musical di Billy Elliot

Stasera alle 20.30, domani alle 15.30 e ancora alle 20.30 e domenica alle 15.30 va in scena al Teatro Municipale Valli il musical "Billy Elliot", firmato Massimo Romeo Piparo. Sul palco, a interpretare il padre di Billy, Jackie Elliot – che non accetta il desiderio del figlio di diventare ballerino e vorrebbe vederlo dedicato al pugilato – c’è Giulio Scarpati. Mentre a vestire i panni della maestra di danza è Rossella Brescia.

Prodotto da Sir Elton John nella sua versione inglese, il musical deriva dall’omonimo film del 2000 diretto da Stephen Daldry e scritto da Lee Hall. La storia è essenzialmente quella del film: Billy Elliot, il ragazzino protagonista (Emiliano Fiasco), ha una passione per la danza e sogna di diventare un grande ballerino, da grande. Tuttavia, il padre, ha altri piani per lui: vederlo sul ring con i guantoni da pugilato. Billy incomincia quindi a prendere lezioni di danza di nascosto. E il padre, quando finalmente si rende conto del talento del ragazzo, decide di sostenerlo. Tutta la storia è ambientata in un contesto storico difficile, lo sciopero dei minatori britannici durante il governo di Margaret Thatcher. "Billy Elliot è una storia di coraggio, volontà e leggerezza.

s.bon.