Goleada del Luzzara. C’è ancora speranza

Pokerissimo del Luzzara, che batte 5-1 l’Alsenese e mantiene vive, a 90’ dal termine, le speranze di salvezza. Al "Compagnoni" c’è partita solo per 45’, con Compaore che risponde al vantaggio dei padroni di casa arrivato proprio in apertura di gara con Lomellini; nella ripresa i rosso-blu si scatenano e colpiscono con Kpalobi, Gualtieri, Lomellini e ancora Gualtieri, restando al penultimo posto insieme a Il Cervo e Noceto. Quest’ultima fa un sol boccone del Boretto che, già salvo, crolla sotto i colpi dei parmensi: al 7’ il punteggio vede la squadra di Melotti sotto già di 2 reti, prima che nella ripresa il punteggio si arrotondi fino al 5-0 finale. Negli ultimi 90’ si gioca per la seconda e ultima retrocessione, oltre al fanalino Real Baganza, riservata alla penultima della classe: il Luzzara gioca a Carignano contro un avversario che deve evitare i playoff, contrariamente alle rivali che giocano contro squadre già tranquille.

Le altre. Se il campionato finisse oggi il Campagnola dovrebbe conquistare la salvezza attraverso i playout: i rosa-nero superano 1-0 in trasferta il Carpaneto con gol a metà ripresa di Allai e sono ora quintultimi a -1 dal già citato Carignano. Domenica prossima sfida interna alla capolista Gotico Garibaldina, già promossa da tempo. Si conferma in flessione la Sammartinese, che rimane comunque al quarto posto nonostante il 2-0 rimendiato nel finale sul campo della Sarmatese; saluta il pubblico amico con un pareggio pirotecnico la Riese, che impatta 3-3 con la Castellana Fontana.