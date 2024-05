Grigliata, il mercato e il cabaret. Sul palco il popolare Marco Milani

Il centro storico di San Martino in Rio si anima con gli eventi della Fiera di Maggio, oggi e domani, giunta alla edizione numero 55.

Una fiera iniziata ieri con le prime celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Henghel Gualdi. Stasera dalle 19 si prosegue in corso Umberto I con una cena a base di grigliate di carne e lo spettacolo con Antonio Scala (piano bar e intermezzi comici), Marco Milani (foto), il popolare ’Mandi Mandi’ di tanti programmi televisivi, Francesco Salzano (sosia di Michael Jackson) e Andy Bellotti, il juke box umano. Domani in centro mercato ambulante, opere dell’ingegno, espositori, pranzo al parco con Pro loco e Lune in Rocca.

Inoltre, spettacolo itinerante della band Red in Black Marching Band, esposizione di Vespe e Lambrette, bancarelle del volontariato, stand delle associazioni sportive, gimkana dei trattorini Landini, pony per i bambini, il club degli intagliatori di frutta e verdura, laboratorio per bambini dalle 10 alle 15.

Lunedì dalle 19 cena ai Prati della rocca, intrattenimento musicale, alle 23,15 fuochi d’artificio. Attivo il luna park in via Scaltriti.