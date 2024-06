Disabile derubato del triciclo: “E’ l’unico mezzo che rende autonomo”

“Non si fermano i furti delle bici”. Si intitola così la lettera di denuncia che Damiano Cabassi – laureato disabile in Scienze della Comunicazione – ci ha inviato per denunciare il furto subito.

“Tornato da Cadelbosco Sopra per assistere al risultato delle elezioni del mio paese, sono rientrato lunedì scorso nell’appartamento ‘Settimo cielo’ del Comune di Reggio di via Brigata Reggio e ho scoperto che la mia bici non c’era più – racconta il giovane –. Vivo in questo appartamento con altri tre disabili con l’obiettivo di raggiungere alcune autonomie in cucina e trovare un’opportunità lavorativa. A Reggio Emilia mi muovo soltanto con un triciclo ‘Atala’ blu, perché, la mia disabilità non mi permette di prendere la patente. Il principale obiettivo della mia vita è sempre stato quello di essere autonomo in tutto”.

E aggiunge: “Vivendo tanto tempo in campagna è entrato in me un forte sentimento verso l’ecologia, che sto facendo conoscere attraverso i versi della mia raccolta di poetici. Scrivo poesie sull’ecologia e sono riuscito nella mia azienda a progettare un percorso sensoriale. La mia famiglia e lo scautismo mi hanno sempre aiutato a ricercare questa autonomia sin da piccolo”.

Questa lunga ricerca verso l’autonomia e “le visite condotte dal mio fisiatria Adriano Ferrari, hanno dedotto che l’uso della bicicletta faceva bene alla mia stabilità fisica – prosegue Cabassi –. Da allora mi sono sempre messo a girare in bicicletta sulle stradine di campagna, piste ciclabili e perfino carraie. Prima delle elezioni parcheggiavo il mio triciclo nel sotto scale dell’appartamento ‘Settimo cielo’ e martedì scorso, il mio mezzo, non l’ho più ritrovato. Mi sono così subito reso conto di essere stato vittima di un furto. Soltanto venerdì scorso sono riuscito a fare denuncia di questo fatto presso i carabinieri di Reggio. Spero di conoscere i malviventi e il motivo di questo atto ignobile”.