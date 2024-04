Ha vinto Masterchef, ora Eleonora presenta il suo libro di ricette

Eleonora Riso, la vincitrice di Masterchef Italia, domani alle 18 incontra il pubblico e racconta la sua esperienza tv nel negozio Sky, in via Emilia San Pietro 5/a. Eleonora sarà protagonista di uno speciale meet & greet aperto al pubblico in cui incontrerà i suoi fan, presenterà il suo primo libro di ricette "Laboratorio di sapori" e parlerà del suo trionfo nel talent show. Avrà modo anche di raccontare i propri progetti, dopodiché sarà a disposizione per autografi e foto con il pubblico presente nello store.