Buona la prima per The Riff, il risto-cocktail bar di Benny Benassi e Fabio Volo

Reggio Emilia, 20 dicembre 2023 – I vinili da collezione ci sono tutti. Provate a nominarne uno a caso, di quelli iconici, dai Rolling Stones a Madonna, e non rimarrete delusi. Almeno a detta della folla di avventori che stasera intorno alle 19.30 si sono accalcati davanti all’ingresso di The Riff, il risto-cocktail bar di Benny Benassi e Fabio Volo, aperto come promesso proprio a Natale.

Gli lp, dicevamo, perché sono davvero loro il piatto forte del locale dello scrittore e del dj, che si inaugura stasera in piazza San Prospero, formando la scenografia privilegiata delle stanze arredate nei toni del nero e del legno, vale a dire il giusto mix fra eleganza e calore, e creando separé naturali fra i tavoli della parte dedicata al ristorante. Evidente il richiamo anche a uno studio di registrazione, a ben guardare, mentre il dj – setting a cura di Dj Maàt ed Euro Nettuno accoglie gli ospiti all’entrata. “Volevamo creare un salotto – spiega Benny, che appare sinceramente emozionato – con musica scelta dai nostri deejay selector. E lasciatemelo dire: la pizza è ottima”. Sempre Benassi informa che The Riff sarà aperto tutte le sere, specificando: “Non faremo rumore, non disturberemo i vicini. Sarà un cocktail bar”. Nella folla di reggiani che hanno voluto essere presenti all’opening del locale abbiamo riconosciuto lo scrittore Pier Francesco Grasselli, l’artista Enrico Magnani e altri volti dello spettacolo e dello sport, ma sarà una lunga serata, innaffiata dai drink del reparto bar-tender, nutrito e competente.