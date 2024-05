I dottori Bertoldi e Valentino e il grande cuore per l’Africa

Aiutare i bambini africani con un progetto sicuro si può. E’ quello che stanno facendo da tanti anni due medici reggiani assieme ad altri collaboratori: la dottoressa Elisabetta Bertoldi e il dottor Paolo Valentino, due ortopedici che per sabato, alle 19.30, hanno organizzato un incontro dal titolo ‘Africa 2024: al centro del mondo?’ allo scopo aprire gli occhi a chiunque sulle esigenze reali del popolo africano che ha sempre più bisogno di aiuto. Allo showroom ‘Li&Pra Innovation and Design’ in via Prandi a Bosco si terrà un momento conviviale con aperitivo in musica della band ‘I tre dadi’ che allieterà la serata durante la quale interverranno due figure di spicco del mondo del volontariato: Antonella Sinopoli (giornalista che si occupa di Africa Subsahariana) e Beniamino Franceschini, scrittore, analista e politologo. L’iniziativa ad offerta libera è stata organizzata dall’associazione Elio’s Onlus.