I Nas sequestrano 200 confezioni di cibo per animali

I carabinieri del Nas di Parma, durante i controlli in due empori etnici in un comune del comprensorio ceramico reggiano, hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 confezioni di mangime e altri alimenti per animali da compagnia (cani, gatti e volatili) in quanto venduti con data di conservazione decorsa di validità, anche di qualche anno. In uno dei due esercizi sono stati sequestrati anche 1.038 confezioni di unghie decorative finte, prive in etichetta delle informazioni obbligatorie sulla loro origine, istruzioni e avvertenze d’uso in lingua italiana. I carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato complessivamente merce per un importo di circa 3mila euro. La merce, potenzialmente pericolosa per la salute degli animali, è stata in parte distrutta a seguito di un provvedimento dell’autorità sanitaria. Pure gli altri prodotti saranno avviati alla distruzione. Inevitabili dunque i provvedimenti nei confronti dei due titolari: dovranno pagare sanzioni pecuniarie per un importo di 2mila euro.

m. b.