I Sonohra fanno tappa al Fuori Orario

Dopo il sold-out nella loro Verona e le fortunatissime date di Firenze e Roma, Luca e Diego Fainello, in arte i Sonohra, venerdì fanno tappa al Fuori Orario di Taneto di Gattatico con il loro #Civico6 Club Tour, dando la possibilità anche ai fan emiliani di vivere l’esperienza unica del Meet&Greet.

Il duo veronese, accompagnato da Timo Orlandi al basso e Alberto Paderni alla batteria, si esibirà sul palco del celebre circolo Arci sulle note delle hit storiche che hanno fatto sognare un’intera generazione, tra cui “L’Amore”, con cui i Sonohra si sono aggiudicati la vittoria a Sanremo Giovani nel 2008 e che, dopo 15 anni, è stato premiato col Disco d’Oro per aver raggiunto gli oltre 12 milioni di streaming. In scaletta non mancheranno anche i nuovi brani, tra cui gli inediti “Se tu te ne vai” e “Sembra Hollywood da quassù”, e le cover più apprezzate del formato social #Civico6 con cui i Sonohra, rivisitando in chiave acustica e non cover e inediti, hanno raggiunto una visibilità mondiale, attirando anche l’attenzione di artisti internazionali del calibro di John Legend, The Rasmus, Blue e Alex Band dei The Calling.

Proprio con un featuring di Alex Band, il frontman americano dei The Calling, i Sonohra sono tornati in radio dal 22 marzo con il singolo “Ovunque andrai io ci sarò”, una versione inedita in italiano e in inglese di “Wherever you will go”, il brano che ha reso celebre la band statunitense in tutto il mondo. Proprio grazie al format musicale #Civico6, ideato e proposto ogni settimana dai Sonohra sui loro social, Luca e Diego hanno attirato l’attenzione di Alex Band e dei The Calling con la loro versione unplugged di “Wherever you will go”, il cui video è diventato virale in pochi giorni, raggiungendo anche l’America e venendo ripostato dall’intero gruppo e dal suo frontman.

Anche per la data al Fuori Orario di venerdì 12 aprile sono disponibili su linktr.ee/sonohramusic biglietti e pacchetti Vip con possibilità di assistere al soundcheck e usufruire della modalità Meet&Greet per incontrare Luca e Diego. Per i possessori dei biglietti Vip sarà aperta l’area riservata alle 19.30, mentre l’ingresso al locale con il biglietto standard sarà consentito dalle 20.45. Ingresso 23 euro.

Il concerto inizierà alle 22.