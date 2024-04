Il Bibbiano/San Polo acciuffa il pari e rovina la festa alla Vianese

Ieri per un soffio la Vianese non ha vinto il campionato con un turno d’anticipo: al minuto 88, infatti, il Bibbiano/San Polo ha acciuffato il pari con la Quarantolese tenendo in vita l’ultima piccolissima speranza, ovvero quella dell’aggancio nell’ultimo turno per giocarsi tutto nell’eventuale spareggio. Andiamo con ordine.

La Vianese ha battuto per 4-1 il Castellarano grazie ai gol di Rizzuto (18° sigillo per lui), Adusa (doppietta, sale così addirittura a 26 gol, re dei bomber del girone B di Promozione) e Rivi. Per gli azulgrana gol di Alessandro Galli.

Il Bibbiano/San Polo, invece, ha strappato per i capelli un 2-2 in casa con la Quarantolese. Modenesi in vantaggio nel primo tempo con Barbalaco e Gozzi, poi orgoglio Bibbiano con Benassi e Macca all’88’. Ufficialmente fuori dai giochi per il primo posto l’Arcetana, che ha vinto sul campo dello United Carpi per 2-1 con la doppietta di Barbari (per i carpigiani gol di Jocic). A soli novanta minuti dal sipario del campionato, quindi, la situazione in vetta è la seguente: Vianese 81, Bibbiano 78, Arcetana 77. Alla Vianese nell’ultimo turno basterà fare un punto, e potrà anche permettersi di perdere nel caso il Bibbiano non dovesse riuscire a vincere.

In caso di arrivo a pari a 81 punti, invece, sarebbe previsto il caldissimo spareggio per sancire chi salirà direttamente in Eccellenza: per questo il Bibbiano domenica spererà in un proprio successo e nella contemporanea sconfitta della Vianese, per regalarsi un insperato spareggio.

Tagliata fuori, dicevamo, l’Arcetana, che dovrà accontentarsi dei playoff insieme ad una delle altre due. Questo il menù per le tre compagini nell’ultimo turno: Baiso/Secchia-Bibbiano/San Polo, Arcetana-Sporting Scandiano e San Felice-Vianese. Ieri, andando all’altro estremo della classifica, è arrivato un verdetto: l’Atletic Progetto Montagna è retrocesso in Prima categoria. Ha combattuto fino all’ultimo, perdendo, però, a Scandiano per 3-2 contro lo Sporting: sono risultate troppe le 25 sconfitte in 33 turni per gli appenninici. Per lo Sporting a segno (due volte) l’ex Predelli, e per l’Atletic gol di Franchi e Briselli al 94’. Sorpresa finale, però, con lo Sporting Scandiano che al 95’ si è preso i tre punti con Rinaldini. Crolla il già salvo Vezzano a Fiorano: 4-0 modenese con Beck, Mastroleo, Ienna e Runaj. Poker anche della Sanmichelese sul Baiso/Secchia (già salvo): 4-1. Gol di Baisi, Manzini (due) e Peddis, per il Baiso gol di Barozzi. Altri momenti toccanti: la Sanmichelese ha voluto ricordare Davide Manfredini, venuto a mancare lo scorso 6 aprile a soli 43 anni. Era il direttore sportivo del Baiso, e da giocatore ha militato per anni proprio nella Sanmichelese.