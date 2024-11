Il Bibbiano/San Polo vola. Vittoria e vetta consolidata

BIBBIANO/SAN POLO

2

VEZZANO

1

BIBBIANO/SAN POLO: Carpi, Errigo, Ravanetti, Galassi, Bonacini, Macca, Bassissi, Benassi (17’st Ametta), Gargiulo (37’st Pavarini), Formisano (20’st Barbieri), Carlini (35’st Borges). A disp.: Borzacchiello, Ughetti, Fornaciari. All.: Tedeschi

VEZZANO: Girotti, C.Arduini, A.Grossi, M.Piermattei, Melloni, Rota, F.Piermattei, Sorbi, Bassoli, Mercadante (20’st Tahiri), M.Grossi (45’pt Traore). A disp.: Portioli, Zannoni, Ferri, Neri, Fontanesi, Dall’Asta, S.Arduini. All.: Vinceti

Arbitro: Vallone di Piacenza

Reti: Macca (B) al 25’pt, Mercadante (V) su rig. al 9’st, Bonacini (B) al 10’st.

Note: ammoniti Galassi, M.Piermattei, Melloni e Sorbi.

Non sbaglia il Bibbiano/San Polo, e dopo il kappaò dello scorso turno riprende la marcia in vetta: vittoria pesante contro un Vezzano in grande forma, e primo posto consolidato con 24 punti. In attesa delle gare di oggi i ragazzi di mister Andrea Tedeschi si sono portati a +4 sulla prima inseguitrice, la Pontenurese. Un successo di misura che porta la firma della retroguardia: a segno, infatti, la coppia di centrali col vizio del gol Macca-Bonacini.

Andiamo con ordine: sblocca tutto proprio Macca (foto) con un bell’anticipo di testa su cross di Ravanetti. Si va all’intervallo senza particolari cose da segnalare, e nella ripresa rientra bene il Vezzano, che approfitta di un errore in uscita di Bonacini: si crea un tre contro due, Macca tocca Mercadante ed è rigore, che lo stesso Mercadante segna. Parità, ma il Bibbiano proprio non ci sta e ripassa avanti con l’altro difensore, Bonacini, autore di una girata da attaccante su suggerimento di Galassi. Nella successiva mezz’ora di gioco il Vezzano aumenta i giri del motore, e il Bibbiano si difende con tutte le forze cercando di mantenere il risultato. Gialloblù vivaci e propositivi, ma alla fine non arriva il gol e Bibbiano può prendersi tre punti importanti. Il Vezzano – che comunque conferma ancora una volta di essere un’ottima squadra – rimane con 17 punti, e nel prossimo turno ospiterà il Sorbolo Biancazzurra che in questo momento ne ha 13. Bibbiano, invece, impegnato nel prossimo weekend sul campo della Bagnolese (per ora ultima con 8 punti).