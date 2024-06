Il centrodestra punta sulla scuola: "I ragazzi devono essere guidati"

"La scuola deve essere una vera e propria agenzia educativa che mette al centro il benessere e la crescita dei ragazzi e delle loro famiglie". Puntano sulla cultura e sulla formazione dei giovani il candidato sindaco del centrodestra Giovanni Tarquini e il candidato al Parlamento Europeo per Forza Italia, Antonio Cenini (insieme nella foto). Che nel loro intervento partono commentando i fatti accaduti nella scuola di Treviso, dove alcuni alunni musulmani sono stati esonerati dallo studio della Divina Commedia perché i suoi contenuti sarebbero in contrasto con i loro principi religiosi. "Fatti che devono far riflettere profondamente sulla deriva ideologica e culturale che sta attraversando la scuola italiana – commentano i due candidati – Così, invece di insegnare agli studenti a pensare in modo autonomo e critico, si è passati all’imporre cosa pensare, perdendo completamente di vista l’obiettivo ultimo e più alto della scuola: apprendere ricercando il senso profondo delle cose, sviluppare la propria intelligenza e capacità critica e acquisire la capacità di scegliere la migliore strada di vita per diventare uomini e donne adulti, maturi e responsabili".

E ancora: "Nella crisi che sta vivendo l’Europa – e con l’Europa anche il nostro Paese – cancellare la propria storia, la propria cultura, le proprie tradizioni in nome di mal comprese e ideologiche tolleranze, accoglienze o integrazioni, ha come unico risultato quello di cedere alla violenza con cui certi estremismi religiosi sottomettono col sangue ed il terrore intere popolazioni, privandole di identità e dignità. Vuol dire costruire un’Europa frammentata, debole di fronte a ideologie estreme".

A questo proposito – continuano Tarquini e Cenini – "è quanto mai significativa la posizione del Comune di Reggio, secondo cui è fondamentale promuovere formazione su “traiettorie educative inclusive sui temi delle differenze di identità di genere, orientamento sessuale e abilità”. La scuola è sempre stata attenta all’inclusione, alla parità di genere, al rispetto di tutti, ed è fondamentale che lo faccia perseguendo sempre la maggiore efficacia".

Infine concludono: "È necessario che la politica cittadina – anche in ambito educativo – passi dalla logica delle appartenenze a quella delle competenze. Occorre sostenere i genitori nella difficile conciliazione tra tempo del lavoro e tempo per la famiglia e consegnare una visione e una speranza nel futuro ai ragazzi che il futuro sono chiamati a costruirlo, consegnando loro mezzi e strumenti necessari e interazioni sane con il territorio, con le imprese e con il tessuto sociale".

