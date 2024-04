Il derby si accende sul calendario. Unahotels-Virtus sarà posticipata

di Gabriele Gallo

Derby della via Emilia di basket, tra Virtus Bologna e Unahotels, rinviato: o di due ore, o di 24; a seconda dell’esito del match di Eurolega, che vedrà impegnati stasera i felsinei in quel di Vitoria, nei Play-in di Eurolega l’attesa sfida di palla a spicchi andrà in scena dopodomani, alle 20.30, oppure lunedì 22, in identico orario. Ieri, in tarda mattinata, Legabasket ha chiarito le due ipotesi sul tappeto, in ossequio al regolamento della stessa che, all’articolo 5, consente ai team impegnati nelle Coppe europee di richiedere, in determinate condizioni, il posticipo di una gara di campionato. Riguardo alla contesa tra biancorossi e Vnere il quadro è il seguente: se la Segafredo prevarrà a Vitoria, qualificandosi ai playoff della massima competizione continentale (eventuale gara 1 martedì 23 a Madrid contro il Real) lo scontro tra la stessa e Galloway e compagni andrà in scena domenica alle 20.30, in base alla norma che prevede per una squadra impegnata in Coppa il diritto ad avere minimo 48 ore di intervallo tra una partita europea e una di serie A. Se invece Belinelli e soci usciranno sconfitti dalla trasferta iberica il derby della via Emilia si giocherà lunedì 22, sempre alla Segafredo Arena e con palla a due alle 20.30. In virtù, anche in questo caso, del regolamento, che consente a un team impegnato in Europa che gioca il venerdì sera (è il caso della Virtus a Vitoria) di chiedere di posticipare al lunedì successivo l’incontro del campionato nazionale. Nulla da eccepire, regolamento alla mano. Si potrebbe discutere sul fatto però che una richiesta di questo tipo il sodalizio bolognese poteva formularla prima, dato che il calendario del Play-in era noto da tempo, in modo tale da consentire alla Lega di ufficializzarla con qualche giorno d’anticipo. Ma tant’è, e anche se a nessuno, né al coach virtussino Banchi né, e probabilmente pure di più, a quello Unahotels, Priftis, piace preparare un match (tra l’altro fondamentale in ottica griglia playoff-scudetto per entrambe le formazioni) senza sapere con precisione quando si giocherà, a restare delusi sono rimasti soprattutto i tifosi reggiani. Che hanno inondato di commenti sui social (oltre 300 già nel tardo pomeriggio) la pagina della Pallacanestro Reggiana e quelle dei principali gruppi di appassionati. Non sono mancati nemmeno i tradizionali "sfottò" tra supporters di diverso colore. Con gli ultras reggiani a rimbeccare quelli bolognesi, e la Virtus, di voler approfittare di un giorno in più, in caso di sconfitta in Spagna, per riposarsi, e questi ultimi a rispondere ai fans biancorossi di essere strumentali. Nel mezzo, e sono i più arrabbiati, coloro i quali in caso di spostamento del match a lunedì non potrebbero partecipare: soprattutto per motivi di lavoro.