Il Lentigione è Formato maxi: tre gol al Prato. La domenica di gloria regala la certezza dei playoff

LENTIGIONE

3

PRATO

1

LENTIGIONE (4-3-2-1): Rizzuto; Cortesi, Nava, Sabotic, Casucci (Martini 23’ st); Manzotti (Turri 49’ st) Nappo, Roma; Sala (Montipó 28’ st) Nanni (Bocchialini 32’ st), Formato (Macchioni 42’ st). A disp.: Zovi, Capilluppi, Bocchialini, Grifa, Manco. All. Beretti.

PRATO (3-5-2): Ricco; Santarpia (D’Agostino 32’ st), Monticone, Gemignani; Gori, Trovade, Stickler, Diana, Bigonzoni (Oliverio 32’ st); Sadek (Moreo 28’ st), Laverone (Sowe 38’). A disp.: Strada, Gargiulo, Limberti, Preci, Nocentini. All. Ridolfi.

Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano (Bruno e Bonicelli).

Reti: pt Formato 13’, Santarpia 46’; st Formato 26’ e 41’.

Note: Ammoniti Formato, Manzotti, Sadek.

Play-off. Pistoiese o non Pistoiese, il Lentigione supera 3 a 1 il Prato con una tripletta del suo capitano Alberto Formato che raggiunge anche il secondo posto nella classifica cannonieri, dietro al solo Saporetti. E parlando di Carpi, il gol di Calanca in contemporanea con il terzo del Lentigione, dà il successo per 2 a 1 alla squadra di Lazzaretti sul Forlì. Il Lenz è terzo a 55 punti, il Forlì è sesto a 49, mancano due gare per i romagnoli, ma nella peggiore delle ipotesi a 55 il Lentigione prevale per gli scontri diretti. Finissero in quattro a 55, il Lentigione andrebbe ai play-off per la classifica avulsa con Corticella a 15 punti, Lentigione 9, Forlì e San Marino 6. La squadra di Beretti passa in vantaggio al 13’: palla recuperata da Nappo che serve Formato in gol per l’1 a 0. Al 46’ pareggia il Prato: Santarpia s’incunea in area e batte Rizzuto. Il secondo tempo si apre al 4ì con una gran conclusione di Formato, deviata in angolo da Ricco. Al 26’, sul corner c’è il rinvio di Ricco, ma Formato si avventa sulla palla ed è 2 a 1. Al 41’ il Lentigione arrotonda ancora con Formato su assist di Nava.

"Vittoria legittima con tre gol e quattro occasioni clamorose – dice mister Paolo Beretti - quindi direi ancora molto bene, a tratti con un po’ di sofferenza, ma contro una squadra con grandi qualità". Con Beretti abbiamo fatto i conti dell’eventuale classifica avulsa in caso di arrivo a 55 da parte di quattro squadre, classifica che porta il Lentigione ai play-off: "Davvero una bella notizia, meritata dalla squadra, dallo staff e dalla società. Eravamo partiti per salvarci e ora è arrivato questo grande traguardo. Domenica cerchiamo di vincere in trasferta col Fanfulla, così saremo terzi e giocheremo il primo play-off in casa".

Alberto Formato, segnando tre gol… si è portato il pallone a casa: "Noi attaccanti abbiamo fatto grande lavoro per tutta la stagione, che fossi io o altri. Non siamo rimasti ad aspettare i palloni in area, ma tutti abbiamo dato una mano".

c.l.