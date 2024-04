Il museo di don Camillo e Peppone festeggiato per i suoi primi 35 anni

"Museo Peppone e Don Camillo 35 anni dopo" è stata una grande festa per Brescello. Nei giorni scorsi, attorno al luogo che raccoglie la storia cinematografica del Mondo Piccolo narrato da Giovannino Guareschi, si sono stretti i cittadini e numerosi appassionati della saga, in fila dal mattino per ottenere l’esclusivo annullo filatelico di Poste Italiane. Nell’89 fu l’intuizione e il grande lavoro di un gruppo di brescellesi, guidati da Erminio Bertoli, a dar vita al museo, un patrimonio custodito da allora grazie all’impegno di tanti. Ad accompagnare la giornata ci sono stati i racconti preziosi del giornalista Andrea Setti, l’inedito omaggio musicale di Pierpaolo Bacchi sul tema di Don Camillo, l’instancabile duo di figuranti, gli amici che hanno condotto il corteo di moto d’epoca e chi ancora una volta ci ha aiutati a mettere in moto il carro armato. "Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato così calorosamente e l’amministrazione comunale di Brescello – hanno detto gli organizzatori – per sostenere con entusiasmo ed energia iniziative come questa". Ovviamente presenti i figuranti di Peppone e don Camillo.