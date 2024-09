Il piccolo Elia è volato in cielo. Tutta la comunità in lutto

Addio al piccolo Elia Simonelli, volato in cielo a 3 anni lasciando nel profondo dolore mamma Mina e papà Mauro. In lutto gli abitanti della piccola comunità di Nismozza e dell’intero comune di Ventasso dove il piccolo Elia avrebbe dovuto crescere. A dare il doloroso annuncio i genitori, distrutti per la perdita del loro unico bimbo, per tre anni seguito con amorevole cura e l’animo sospeso nella speranza di vederlo crescere come tutti. Questo filo di speranza si è spezzato venerdì quando il piccolo cuore di Elia, dimesso tre giorni prima dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna, si è improvvisamente fermato. Oggi giornata di dolore per la comunità che alle 16 si raccoglierà nella chiesa di Nismozza per unirsi ai genitori di Elia nella recita del santo rosario. I funerali domani alle 10 partendo dalla Casa Funeraria Mammi di Castelnovo per la chiesa parrocchiale di Nismozza. Poi il feretro sarà accompagnato al cimitero locale a valle, accolto nella terra dove Elia avrebbe dovuto crescere con i suoi sogni.

Settimo Baisi