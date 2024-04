Il Valorugby Approach: "Campo estivo e tornei"

Torneo “Città del Tricolore”, play-off scudetto e campo Estivo per bambini: un programma d’eccezione attende il rugby reggiano nella imminente stagione calda. "La primavera del Valorugby – ha illustrato Valeria Prampolini del CdA di Valorugby ieri in conferenza stampa – è dedicata a riaffermare i temi del nostro sistema valoriale. Investimento sui giovani e crescita, attraverso il percorso sportivo, di persone di valore, così come inclusione dei fragili, rigenerazione e sostenibilità. È il “Valorugby Approach”".

Il primo appuntamento arriva questa domenica col “Città del Tricolore”, grande torneo junior nazionale, giunge all’undicesima edizione e abbraccia al proprio interno anche l’ottava edizione della competizione dedicata ad Alberto Cigarini. Oltre mille bambini e ragazzini da tutta Italia (under 6, 8, 10, 12) si contenderanno i trofei su tre palcoscenici: il centro sportivo Canalina, i campi della Reggio Calcio e il Mirabello. Le partite iniziano domenica mattina alle 9,30 e vivranno il clou nel pomeriggio, a partire dalle 14,45, allo stadio Mirabello.

Per il club granata il “Città del Tricolore” sarà anche un momento di ricarico mentale in vista dei play-off scudetto che attendono la squadra di vertice. Violi e i suoi giocatori disputeranno le due partite del gironcino di semifinale a inizio maggio, ma per conoscere luogo e avversarie occorrerà attendere la sfida tra Viadana e Colorno del 27 aprile; i Diavoli giocheranno sabato 4 maggio contro la perdente di quella prima partita (al Mirabello contro Colorno o in trasferta a Viadana) e sabato 11 contro la vincente (di nuovo: al Mirabello con Colorno o in trasferta a Viadana). Nell’altro girone di semifinale: Rovigo, Mogliano e Petrarca. La finale scudetto è in programma il 2 giugno (in diretta su RaiDue).

Una settimana più tardi, via al Summer Camp della Canalina per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, organizzato da Valorugby in collaborazione con il Comune di Reggio e Officina Educativa. Non solo rugby per gli ospiti del Camp ma anche calcio, volley, basket e nuoto, nella verde e collaudata ambientazione della Canalina. Dal 10 giugno al 13 settembre, su tre diverse fasce orarie comprese tra le 8 e le 17.30. "Valorugby Summer Camp vuol essere un’opportunità per i giovanissimi di abbracciare i valori intrinseci dello sport – ha spiegato Teresa Brevini, di E80 Group – Un ambiente stimolante dove non solo si coltivano le abilità fisiche ma si promuovono spirito di collaborazione e rispetto reciproco grazie a un programma ricco di laboratori". Trasversali a questi eventi, due altri progetti del “Valorugby approach”: "Ricerca in meta", in collaborazione con l’Università di Enna, e "Diavoli in movimento", un laboratorio finalizzato alla corretta crescita motoria di bambini, ragazzi e adulti, preparato dal giovane atleta della prima squadra Pietro Mazzei.