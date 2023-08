In fiamme i container nel cortile

Allarme incendio, verso le 12 di ieri alla ditta Goldoni a Rio Saliceto, al confine con Carpi. Inizialmente si era temuto il peggio, considerato che le prime informazioni giungevano da alcuni passanti, allarmati dal denso fumo che si stava sprigionando dal cortile esterno. Con l’azienda in questi giorni chiusa per ferie, non era chiaro se le fiamme stessero interessando anche magazzini o reparto produttivi.

Sul posto, dopo che è stato dato l’allarme alla centrale operativa del 112, sono state mandate diverse squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento di Guastalla, da Carpi, da Reggio, mobilitando pure personale dal comando di Modena. Il fumo denso era visibile a chilometri di distanza. Per fortuna, una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno verificato che si trattava di un incendio che era limitato ad alcuni container posti all’esterno dei fabbricati. All’interno c’era materiale vario, tra cui fusti di olio.

Per la vicinanza ai container, il fuoco ha interessato anche un compattatore, con scarti di carta e altro materiale. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare accertamenti insieme ai vigili del fuoco, oltre che per mettere in sicurezza l’area circostante, pronti anche alla possibile deviazione del traffico in caso di necessità, in collaborazione con la polizia locale della Pianura reggiana. In poche decine di minuti la situazione è tornata sotto controllo. Nessun danno all’area produttiva.

Antonio Lecci