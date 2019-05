Reggio Emilia, 26 maggio 2019 – Una donna di 47 anni originaria di Mantova e residente da molti anni a Carpi, Samantha Prandi, ha perso la vita nella notte, in un incidente accaduto pochi minuti dopo l'una sulla via Emilia a Villa Cella, nel tratto di strada che prende il nome di via Vico. Pare che la donna stesse attraversando la strada per ritornare verso la sua auto, dopo una serata trascorsa con le amiche. A quel punto è stata travolta da una Ford Fiesta rossa, alla cui guida c'era un reggiano di 39 anni. L'impatto è stato così violento che è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza.

Sul posto ambulanza e automedica, ma ogni tentativo di soccorso è risultato purtroppo inutile. Il corpo della donna è stato composto alla camera mortuaria del cimitero di Coviolo, al momento a disposizione della magistratura per eventuali ulteriori accertamenti. Rilievi eseguiti dalla polizia locale.