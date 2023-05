Incidente in motocross, Filippo Debbi muore in ospedale

Castellarano (Reggio Emilia), 8 aprile 2023 – Filippo Debbi, il motociclista di 39 anni di Roteglia rimasto ferito nella pista di motocross di Castellarano, non ce l’ha fatta. Debbi è morto oggiall’ospedale Maggiore di Parma dove era stato urgentemente portato domenica in elisoccorso in condizioni gravissime. Era stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore tra i tanti amici e conoscenti del 39enne. Filippo, padre di un bambino, lavorava in una ceramica. Il 39enne, pilota esperto, lascia nel lutto la compagna, il figlio, i genitori, il fratello e gli altri parenti.

"Siamo molto dispiaciuti per quello che è successo – ha detto ieri sera Mirco Tincani, presidente del crossodromo di Castellarano –. Filippo era un nostro amico e socio. Frequentava la pista di motocross di Castellarano". L’incidente era avvenuto domenica mattina, verso le 11, nell’impianto sportivo in via Rio Rocca. Debbi era caduto dalla sua moto, una Suzuki, durante l’allenamento. Il centauro era stato subito soccorso. La centrale operativa del 118 aveva urgentemente inviato sul posto un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso. Il 39enne, dopo le prime terapie ricevute, era stato stabilizzato e portato, in codice rosso, con il velivolo al Maggiore di Parma.

Le sue condizioni di salute da subito sono state giudicate molto gravi. Gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia hanno compiuto gli accertamenti del caso. Nell’incidente non sono state coinvolte altre persone. Debbi sarebbe caduto in discesa perdendo il controllo della moto. Indossava tutte le protezioni obbligatorie. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da appassionati di motocross e amici di Filippo. Il motocross è sempre stata una passione di Filippo Debbi, condivisa pure con la famiglia e soprattutto con il fratello Simone, vincitore di campionati regionali e campione italiano senior.