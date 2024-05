Calcio, la classe 2015 oggi scende il campo alla Canalina. Si affrontano 32 squadre dei Centri di formazione Inter

Tutto pronto per il Torneo del Primo Maggio organizzato dalla Reggio Calcio, 19^ edizione del Trofeo Pezzarossa, 15^ edizione del Torfeo Andreani, entrambi riservato ai Centri di formazione Inter provenienti da tutta Italia. Le 32 formazioni iscritte si daranno battaglia in via della Canalina a partire dalle 9, fino al pomeriggio inoltrato. Il torneo è riservato alla categoria Primi Calci, ossia ai ragazzini nati nel 2015. Ecco la suddivisione dei gironi.

Girone A: Reggio Calcio Rossa, Romulea (Roma-9, Persiceto (Bologna), Inter Club (Parma). Girone B: Liventina Opitergina (Treviso), Academia Moretti (Piacenza), Sanfa Calcio (Modena), Virtus Mandrio (Reggio Emilia).

Girone C: Enotria 1908 (Milano), Piacenza 1919, FalkGalileo (Reggio), Montebello (Parma).

Girone D: San Giuseppe (Piacenza), Accademia Pavese (Pavia), Nonantola (Modena), Sanpakids (Ravenna).

Girone E: Bulé Bellinzago (Novara), Sporting Scandiano (Reggio), Sassuolo (Modena), Terre Matildiche (Reggio). Girone F: Tau Calcio (Lucca-9, Vis Nova (Monza Brianza), Santos 1948 (Reggio), Real Sala Bolognese (Bologna). Girone G: Empoli, Uesse Sarnico (Bergamo), Granamica (Bologna), Atletico Progetto Montagna (Reggio).

Girone H: Reggio Calcio Bianca, Bologna, Giovane Sant’Orso (Fano), Sant’Agostino (Ferrara).

Dopo la fase iniziale che determinerà la graduatoria di ogni girone, le prime due classificate per ogni raggruppamento giocheranno il trofeo Pezzarossa, mentre le altre si contenderanno il trofeo Andreani.

Al termine delle competizioni ogni formazione partecipante riceverà una coppa ricordo dell’evento.

Nella foto: I ragazzi dell’Inter trionfatori della passata edizione del Trofeo Pezzarossa