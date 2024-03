Inviano messaggi spacciandosi per la dg dell’Ausl. Cristina Marchesi

L’ennesimo escamotage architettato dai truffatori. Si spacciano per la direttrice generale dell’Ausl per chiedere soldi e truffare la gente. Ad alcuni cittadini di Reggio infatti stanno arrivando mail e messaggi WhatsApp a firma di Cristina Marchesi, dg dell’Azienda Sanitaria Locale reggiana, chiedendo soldi o informazioni. Come spiega la stessa professionista su Facebook si tratta però di una truffa.

"Per favore non rispondete a questi malintenzionati e avvisatemi. Ci stiamo muovendo con le autorità per segnalare la cosa", commenta la Marchesi lanciando un appello al fine di scongiurare raggiri.