LA CENA DEI SINGLE

Dopo i corsi per fidanzati in preparazione al matrimonio, si aprono le porte del convento dei frati cappuccini, domani, per la Serata Single, organizzata dal "Gruppo delle 12 Ceste. Si comincia alle 20 con la cena; posti limitati, per prenotarsi telefonare al numero 338/5242526. Dopo il buffet è previsto un momento di aggregazione e animazione con lo spettacolo-testimonianza messo in scena dal gruppo "Nuova Civiltà", con testi di Massimo Ambrogi e Paolo Catellani, che cura pure la regia. Lo stesso gruppo scandianese proporrà lo spettacolo, in replica, la sera di giovedì 2 maggio prossimo ad Assisi, alla Domus Pacis, in un luogo simbolo della cristianità francescana, di fronte a Santa Maria degli Angeli.