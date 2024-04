La Chemco ospita Rimini. Basta un canestro in più La quarta giornata di ritorno della Poule Playoff vede la Chemco Puianello affrontare l'Happy Basket Rimini in un importante scontro. La vittoria potrebbe garantire un distacco significativo e influenzare la lotta per la fase nazionale. Lidia Oppo sottolinea l'importanza di limitare i punti di forza avversari. Nella Poule Playout, l'Aluart Scandiano si prepara per lo scontro diretto con Cesena per il secondo posto nel girone.