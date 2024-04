La Conad si gioca tutto: "Ci proveremo per la maglia"

Dentro o fuori per la Conad in Coppa Italia. Alle 18, al PalaBigi, la formazione giallo-rossa ospita Brescia in gara-2 degli ottavi di finale e, dopo aver perso 3-0 in Lombardia una settimana fa, deve vincere per portare la serie alla "bella", che si giocherà nuovamente sul campo avversario tra 7 giorni.

Dopo la lunga volata salvezza, che l’ha portata a confermare il proprio posto in A2, la squadra allenata da Fabio Fanuli sembra stanca, ma proverà a giocarsi ad armi pari il match.

Le voci. A parlare, alla vigilia, è stato il vice allenatore Tommaso Zagni: "Cercheremo di dare tutto, dimostrando serietà e attaccamento alla maglia così come abbiamo fatto in settimana. Dall’altra parte sappiamo bene che c’è una squadra preparata con valori tecnici alti e atleti di categoria superiore, ma noi cercheremo di fare una bella figura per i nostri tifosi, per la società e per noi stessi, dimostrando le nostre qualità: sappiamo bene di non partire battuti e proveremo accaparrarci la ’bella’". L’ultimo precedente al Bigi è quello dell’ultima giornata di regular season, quando Reggio si impose 3-1 strappando il pass per il mantenimento della categoria.

L’avversario. E’ l’ex Roberto Cominetti a guidare i bresciani in via Guasco: lo schiacciatore vestì i colori reggiani nella magica cavalcata di due stagioni or sono, conquistando l’MVP sia della finale playoff che della stessa Coppa Italia. La vincente troverà nei quarti l’Emma Villas Siena, che nel frattempo si giocherà la promozione in Superlega sfidando nella finale del campionato i marchigiani di Grottazzolina.

Coach Roberto Zambonardi, tecnico dei bresciani, non si fida: "Nello scorso match abbiamo visto che, quando cala la concentrazione, Conad ne sa approfittare. Ho chiesto al mio gruppo di mantenere la lucidità e la fame di buona pallavolo sino al termine di questa prestigiosa competizione e sono sicuro che la risposta arriverà anche nel prossimo match".