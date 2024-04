La Correggese vola al secondo posto. Tre punti d’oro per il Montecchio

La Correggese, corsara in terra piacentina, aggancia il secondo posto della classifica di Eccellenza. La squadra bianco-rossa passa 2-1 sul campo dell’Agazzanese e approfitta dello stop interno del Terre di Castelli col Colorno per agganciare i modenesi al posto d’onore: sotto 1-0 ad inizio ripresa con Farina, gli ospiti la ribaltano in 4’ con l’uno-due messo a segno da Truzzi e Leonardi tra il 65’ ed il 69’.

Salvezza raggiunta, nonostante la sconfitta, per il Rolo: il derby della Bassa è appannaggio della Brescello Piccardo, che saluta il pubblico amico con una vittoria per 2-1, ma può comunque festeggiare per la vittoria mancata del Calcio Zola con La Pieve, visto che i bolognesi sono a -5 e non possono colmare il gap nei 90’ mancanti. Al "Morelli" succede tutto nel primo tempo, con reti di Notari (20’) e Cocconi (30’) per i rivieraschi e gol della bandiera ospite a 5’ dall’intervallo di Marani.

Montecchio. Preziosa vittoria esterna del Montecchio, che passa 1-0 sul campo di una diretta rivale per la lotta salvezza come il Faro Coop: la rete di Davoli ad inizio ripresa permette all’undici di Ferretti di guadagnare una posizione in classifica, scavalcando una Fidentina battuta nettamente in casa dal Castelfranco (0-3). Il quintultimo posto, se mantenuto dopo la sfida di domenica prossima con la Bagnolese, permetterà ai giallo-rossi di avere il fattore campo a favore nei playout. A proposito di Bagnolese, il fanalino di coda del torneo cade 2-1 in casa col Salsomaggiore, venendo battuta da due rigori ad inizio ripresa, prima del gol di Piras.

Pari di valore, seppur simbolico, per il Fabbrico, che con due reti di Zampino strappa il 2-2 casalingo contro la capolista Cittadella Via Modena, interrompendone la marcia vittoriosa.