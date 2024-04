La farmacia si trasforma in un centro servizi sanitari

Una farmacia completamente rinnovata e trasformata in un centro di servizi sanitari quella che sarà inaugurata domani ad Asta, nel Comune di Villa Minozzo. "Quella che era un’attività farmaceutica ridotta ad una stanza con le cose essenziali – afferma con orgoglio il sindaco di Villa Minozzo e presidente dell’Unione Comuni d’Appennino, Elio Ivo Sassi – oggi è diventato un vero centro sanitario di alta quota al servizio dei cittadini di Val d’Asta e alto territorio Villaminozzese. La nuova struttura è dotata di quattro locali con funzioni distinte, legate al servizio sanitaria". Rinnovati e ammodernati, i locali della Farmacia Comunale sarà al servizio non solo dei 220 abitanti ma anche della parte alta del crinale reggiano. Il programma del taglio del nastro prevede domani alle 10 il ritrovo presso la farmacia in via Val d’Asta, 67 (località Case Balocchi). Saranno presenti oltre al sindaco Sassi anche il presidente delle Farmacie Comunali Riunite di Reggio, Andrea Capelli, la direttrice generale dell’Ausl Cristina Marchesi, il sindaco del Comune di Reggio Luca Vecchi e la presidente della IV Commissione Salute e Politiche Sociali della Regione Emilia, Ottavia Soncini. Seguirà la benedizione dei locali a cura del parroco della Val d’Asta, don Giuliano Marzucchi. Al termine dell’inaugurazione sarà offerto un rinfresco al Bar Mangiafuoco e sarà possibile visitare i nuovi studi medici ed infermieristici attigui.

s.b.