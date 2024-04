La lista a sostegno di Moretti

’Sant’Ilario Futura’ oggi rivela i primi cinque nomi della lista a sostegno delle candidature di Marcello Moretti a sindaco e Monica Castellari a vicesindaca. L’appuntamento è oggi alle ore 10.30, al mercato tra via Podgora e via Roma. Seguiranno altri due incontri. "L’obiettivo – dichiara Castellari – è di dare la possibilità ai cittadini di conoscere meglio le persone in squadra con noi, e i temi del nostro programma. Una scansione più diluita rispetto alla presentazione unica di tutta la formazione che limiterebbe lo spazio necessario ai candidati per farsi conoscere".

La stessa modalità verrà seguita sui social.

f. c.