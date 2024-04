La missione dei Diavoli . Sgambettare i ’Bersaglieri’

Il Rovigo che arriva oggi al Mirabello non perde da inizio ottobre. Alla prima giornata i rossoblù furono clamorosamente sconfitti in casa dai Lyons; poi, non hanno più mancato un colpo. Valorugby-Rovigo, kick off alle 15.30, vale per la penultima giornata della fase “regolare”. Per i Diavoli granata si tratta in realtà dell’ultima partita prima dei play-off, dato che nella prossima giornata il club reggiano avrà turno di riposo. E’ una tappa importante per la squadra di Violi: non solo in ragione del prestigio che Rovigo trascina sempre con sé, come una stella cometa la propria coda, ma anche per la classifica. Una vittoria significherebbe certezza di giocare al Mirabello uno dei due match di playoff; una sconfitta, all’opposto, porterebbe a doverli disputare entrambi fuori casa. All’andata, a Rovigo, i rossoblù vinsero con soverchia fatica: 23-21, grazie a un piazzato di Atkins al penultimo minuto. La squadra reggiana segnò una meta in più dei polesani, tre contro due, ma a far la differenza furono tre calci di punizione rodigini.

Jacob Atkins è il numero 10 inglese che ha saputo imprimere la propria regia ai “Bersaglieri”: baffetti, cranio lucido (solitamente coperto dal caschetto, che viene tolto al momento topico del calcio dalla piazzola), Atkins è il miglior marcatore del campionato e più volte i rossoblù si sono affidati al suo piede destro, sia nei piazzati sia nel gioco, per vincere le partite.

Nella rosa polesana brilla anche Nicolò Teneggi, giovane apertura reggiano appena arrivato dalle Zebre e alla ripartenza dopo lunghi mesi di sosta per infortunio al ginocchio.

Sul lato Valorugby, tra i Diavoli scelti da Violi e dallo staff granata si rivedono Lazzarin e Schiabel Jr; tornano pure Ledesma e Sbrocco e appare finalmente Giovanni Cenedese, promettente terza linea fermato in questa stagione da problemi fisici.

Assente giustificato il peraltro ancora molto giovane Giorgio Kakaliashvili, impegnato con l’Italia U19 nel test de L’Aquila contro il Giappone (maglia 18, live alle ore 18 sul sito Federugby). La formazione Valorugby: Farolini; Lazzarin, Tavuyara, Bertaccini, Resino; Ledesma, Renton (cap.); Amenta, Sbrocco, Paolucci; Du Preez, Dell’Acqua; Favre, Marinello, Diaz. Panchina: Silva, Rimpelli, Mattioli; Gerosa, Cenedese; Schiabel F., Majstorovic, Mastandrea.

Prima della partita una breve cerimonia per ricordare la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Da anni Valorugby collabora con l’associazione Aut-Aut e il progetto Planet-Aut, bar-ristorante-pizzeria che offre l’ingresso nel mondo del lavoro ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Serie A Elite, XVII giornata: 14.30 Mogliano-Fiamme Oro (Rai Sport), 15.30 Valorugby-Rovigo; domani 15.30 Petrarca-Lyons, Rangers-Viadana. Riposa Colorno.

Classifica: Rovigo 54 punti, Viadana 51, Petrarca 44, Valorugby 43, Colorno 42, Fiamme Oro 31; Mogliano 27; Lyons 27, Rangers 3.

Serie C. Domani alle 15 Imola-Guastalla, coi fluviali ancora alla ricerca della 1ª vittoria.

Marco Ballabeni