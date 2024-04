La storia dice Virtus. Ma quest’anno no

Stante l’eliminazione della Virtus dall’Eurolega il 59esimo derby della via Emilia tra la prima e più titolata squadra di Bologna e l’Unahotels, valido per la 28esima giornata della stagione regolare di serie A, si giocherà in posticipo domani sera alle 20.30 alla Segafredo Arena del capoluogo emiliano; con il piccolo vantaggio, da parte di entrambe le squadre, di conoscere già i risultati delle avversarie. Il computo delle sfide tra le due squadre vede primeggiare le Vnere: 41 vittorie totali contro 17; 21 i successi virtussini sui parquet di casa, a fronte dei 6 blitz esterni biancorossi. In questa stagione però la Pallacanestro Reggiana si è imposta 2 volte su 2. In campionato (72-66 alla 15esima di andata, con 24 punti e 12 rimbalzi del "silurato" Hervey) e alla Final-Eight di Coppa Italia, quando l’Unahotels eliminò la Segafredo 81-72 (Galloway 20 punti). La gara odierna sarà arbitrata dalla triade composta da Lorenzo Baldini, Guido Giovannetti e Antonio Bartolomeo.