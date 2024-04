L’Ama ospita la temibile Villa d’Oro. Obiettivo è l’ottava vittoria di fila

Si avvicinano alla conclusione alcuni campionati di volley, almeno per quanto riguarda la regular season: in Serie B e in Serie D maschile mancano ancora cinque giornate, mentre in C e in D femminile siamo alla penultima.

Serie B. Due mesi fa la Villa d’Oro Modena (47) avrebbe fatto polpette dell’Ama San Martino (30), ma oggi il pronostico alla Bombonera non è così scontato, anche se i geminiani sono un’ottima squadra. Si gioca alle 17, l’Ama proviene da sette vittorie consecutive e vuole proseguire la sua serie.

Serie B1. Tra le ragazze, viaggiano sia Campagnola, sia Rubiera. La Giusto Spirito Rubierese (46) non dovrebbe avere troppi problemi a regolare la Mosaico Ravenna (18), in Romagna dalle 18, con un occhio in alto ai play-off. La Tirabassi & Vezzali (30) gioca invece domani alle 17 a Ozzano contro la Fatro (27) e questa si presenta come gara equilibrata. Serie B2. Reggiane in Toscana: alle 18,30 l’Emmegel Calenzano (22) ospita l’Arbor Interclays (38); alle 21 la Fos Wimore Cvr (34) è in casa della Cnc Arezzo (35), altro bel test per valutare i progressi della truppa di coach Augusto Sazzi.

Serie C maschile. Derby importante soprattutto per i Vigili del Fuoco Marconi (39) che alle 17 giocano alla Rinaldini contro l’Everton (24).

Tra le ragazze, molto complicata Jovi (22)-Rivergaro (51) alle 20 a Sant’Ilario. Everton (34)-Vap Piacenza (6) si gioca alle 21 alla Rinaldini.

Nel girone B, gran bel derby alle 20,30 a San Martino tra la capolista Ama (54) e già certa dei play-off e la Reggio Revisioni Rubierese (39).

Serie D maschile. Nel girone A, alle 18 a Piacenza, Libertas (23)-Pieve Volley (38); scontro di fondo classifica alle 21 tra la Piacevolley (1) e il Volley Tricolore (10).

Tra le ragazze, girone A, alle 18,45 R.P.F. (3)-Vaneton Limpia (32) all’ex Artigianelli. Giocata Fortlan Dibi-Montebello 3-2. Nel girone B, giocata Maranello-Saturno Guastalla 2 a 3; oggi alle 16,30 vanno in campo Invicta Modena (30) e Renusi Fabbrico (37), alle 17 la Poliespanse Correggio (48) vuole tornare al successo con l’Everton (8).

c.l.