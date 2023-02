L’appalto a tre società Arrivano i medici a gettone

Esternalizzare il servizio a tre cooperative, per aumentare le forze dei pronto soccorso reggiani con professionisti ‘a gettone’: questa la decisione presa dall’azienda Usl di Reggio. Una soluzione-tampone della durata di sei mesi, prorogabile poi per altri sei: tutto parte da un bando pubblico per la "consegna in via d’urgenza" del servizio, considerate anche le riaperture dei pronto soccorso di Scandiano e Correggio (la direzione Usl prospetta che possano ripartire questa primavera).

Partendo però dall’hub ospedaliero principale, ossia il Santa Maria Nuova di Reggio, qui entrano in gioco i professionisti della Medical Service Assistance, una srl di Roma. Costo: quasi 500.700 euro, per sei mesi.

In Appennino invece, al Sant’Anna di Castelnovo Monti, subentrerà la Global Care, una cooperativa sociale onlus piemontese, con sede a Vercelli; la loro offerta economica è pari a 257.722 euro. Quanto ai due pronto soccorso a quanto pare prossimi alla riapertura, ovvero quello del Magati di Scandiano e del San Sebastiano di Correggio, per 638 mila euro (319.140 euro per ciascuno dei due lotti) i professionisti della Cpm Global Medical division affiancheranno quelli reggiani.

Solo in questo caso si tratta di una cooperativa emiliana di Granarolo (Bologna); per quest’ultima offerta la prima della lista tra le aggiudicatarie era la cooperativa Altavista, di Sassuolo.

La loro offerta però, essendo risultata "anomala", è stata rifiutata (con conseguente pronunciamento al Tar di Parma, che ha allungato un po’ i tempi). Il quadro economico, per coprire sei mesi di servizio, ammonta a una spesa di circa 1,4 milioni per l’azienda sanitaria reggiana.

Una scelta che sicuramente potrà aiutare, nella situazione critica in cui vertono le strutture ospedaliere, ma che apre a una discussione – già molto accesa – sui medici ‘a gettone’ privati utilizzati come rimedio a una ormai cronica carenza di personale nel pubblico.