Le atmosfere raffinate del Daniel Garcia Trio

Stasera alle 21 al teatro di Correggio la rassegna jazz propone il concerto "Via de la Plata" del Daniel Garcia Trio. Con Garcia al pianoforte, Reinier Elizarde al contrabbasso e Michael Olivera alla batteria. Proveniente da studi di pianoforte classico, vincitore nel 2011 del Best Jazz Performance Award al Berklee College of Music di Boston, lo spagnolo Daniel García ha trovato in Danilo Pérez un mentore che lo indirizzato all’approfondimento della musica del suo paese d’origine. Da quei suoi primi passi, García ha poi suonato con Arturo Sandoval, Greg Osby e Dhafer Youssef. Rappresenta una delle rilevanti figure della nuova generazione del jazz spagnolo, un musicista eclettico che sta plasmando un mix di jazz, flamenco, musica classica e cubana, rock, elettronica. La musica del trio di García chiede all’ascoltatore di liberarsi di ogni preconcetto, di lasciarsi trasportare.