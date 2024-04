L’ex ministro Damiano: "Lavoro e sicurezza"

Un coordinamento digitale e ottimizzato per aumentare la sicurezza sul lavoro. È la proposta dell’onorevole Cesare Damiano, presidente dell’associazione Lavoro&Welfare e già Ministro del Lavoro, ieri al tecnopolo di Reggio per l’evento organizzato da Ifoa in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro. Damiano è partito considerando i fatti di cronaca. "Cosa hanno in comune le recenti stragi sul lavoro? In ognuna di queste circostanze, una delle cause comuni delle tragedie è stata la mancanza di un elemento imprescindibile nel cantiere, il coordinamento. Rendere più efficace ed efficiente il coordinamento potrebbe infatti rappresentare la soluzione", ha detto Damiano.