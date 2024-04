Liga: viaggio fotografico in ’70 scatti più uno’

Un artista, anzi due. Uno dietro l’occhio della macchina fotografica, l’altro immortalato dall’obiettivo.

Così nasce la mostra ’All Areas. Luciano Ligabue’, un viaggio fotografico in settanta scatti più uno, con il quale Jarno Iotti, fotografo appassionato e visionario, racconta il rocker correggese nei vent’anni e oltre trascorsi insieme "su e giù da un palco".

La mostra apre domani a palazzo dei Principi a Correggio, la cittadina che ha dato i natali a Iotti e al Liga. Resta aperta fino al 26 maggio con una settantina di stampe più una in cornice, formato 40x30 cm, di scatti o sequenze che mostrano il cantante rock quasi sempre inconsapevole dell’obiettivo che lo inquadra, colto in attimi di pura verità, spesso sul palco ma anche in momenti che solitamente restano inediti per il pubblico, durante alcune delle migliaia di chilometri percorsi da Ligabue tra un palcoscenico e l’altro. Esposti anche sette ingrandimenti (formato 120x220 cm) ed una gigantografia formato 4x3 metri. Infine, un ingrandimento 70x100 cm di una foto inedita. A contorno una carrellata di immagini – oltre 500 – di pubblico ai concerti, fan e momenti corali.

Ingresso gratuito.

Orari: sabato 15.30-18:30 e domenica 10-12.30; 15.30-18:30.

E per restare in tema, oggi pomeriggio alle 15, sempre a palazzo dei Principi a Correggio, è in programma la presentazione del libro "Luciano Ligabue. I testi. La storia delle canzoni" con Corrado Minervini, seguito dall’incontro con i ClanDestino e la presentazione del documentario "Il Destino di un Clan", testimonianza in immagini, parole e musica dei "Clan Destino" iniziato prima di diventare la band di Luciano.

Antonio Lecci