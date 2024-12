"L’impegno: ambiente e salari"

Con alle spalle un risultato a dir poco storico, il consigliere Paolo Burani (Avs) sarà il primo reggiano eletto all’interno del partito. "Le emozioni sono tante, per la prima volta il gruppo ha tre consiglieri in un’assemblea regionale e, per la prima volta, Reggio Emilia come Europa Verde elegge un consigliere regionale: è un fatto storico che comporta grandi responsabilità. Lavoreremo su ambiente, agricoltura biologica e sulla manutenzione e gestione del territorio, il dissesto idrogeologico e le rinnovabili. Inoltre il focus sarà su salario minimo, casa, occupazione e le sacche di povertà che esistono".

c. c.