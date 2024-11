Lotta alla violenza di genere: domani il primo degli incontri su ’Elenora Duse, diva e donna’

Un mese dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Domani a Scandiano inaugurerà la rassegna ‘#Responsabilitutti’ che proporrà una serie di iniziative preparatorie per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un percorso accompagnato anche da due appuntamenti che faranno da cornice storica alla ricorrenza: ‘Maschi si diventa’, durante i quali il centro studi Movimenti presenterà in biblioteca un percorso dall’800 ai giorni nostri narrando storie di mascolinità. Domani alle 15, all’oratorio S. Giuseppe, ‘Eleonora Duse, diva e donna. Senza la donna non va niente, lo ha dovuto riconoscere anche Dio’ a cura dell’Università del Tempo Libero, con relatrice Emanuela Lusuardi. Il 14 novembre, al circolo Bisamar, alle 19.30 apericena. Alle 20.30 ‘Viaggio attraverso le relazioni e le dinamiche emozionali’, incontro con Salvatore Blasco: dialogherà con lui Roberta Pappalardo. Il 22 novembre alle 21 in biblioteca ‘Maschi si diventa. Storie della mascolinità dall’Ottocento ad oggi: Da fine Ottocento al fascismo’ con racconti di Michela Cerocchi e Ilaria La Fata, letture di Yele Canali Ferrari, musiche di Francesco Pelosi. Il 24 e 25 novembre nel centro storico di Scandiano saranno presenti gazebo informativi sulla violenza di genere e sulle sue forme di contrasto. Il 27 novembre al cinema teatro Boiardo alle 19 il film documentario ‘Uomini come tanti’ di Maria Grazia Contini, pedagogista dell’Alma Mater di Bologna. Alle 21 rassegna cinema d’essai Festival! Io e il secco regia di Gianluca Santoni. Altri incontri (alle 21 in biblioteca) il 29 novembre e il 4 dicembre.

m. b.