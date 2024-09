Lucchesi ha detto sì. La Regia blinda la difesa

Lorenzo Lucchesi è un nuovo giocatore della Reggiana. il difensore mancino di proprietà della Fiorentina, ma passato al Venezia (in prestito) il mese scorso, ha evidentemente capito che in Serie A avrebbe avuto pochissimo spazio ed è tornato sui propri passi, accettando la proposta del club granata.

Già all’inizio del mercato, infatti, il direttore sportivo Pizzimenti aveva intavolato un discorso molto approfondito con il giocatore, così com’era avvenuto anche con Distefano (finito al Frosinone) e Amatucci (ora alla Salernitana). Con nessuno dei tre ‘promessi sposi’ della Viola però si era riusciti a trovare l’intesa. Gli agenti li avevano probabilmente spinti verso altre destinazioni e con buona pace di Goretti che aveva aperto al prestito in ‘direzione’ dei ponti di Calatrava.

Si tratta di un rinforzo a quattro stelle, perché il classe 2003 già l’anno scorso con la maglia della Ternana aveva dimostrato di poter essere un profilo di ottimo livello per la Serie B nonostante la giovane età.

Alto 190 cm, mancino, dotato di un buonissimo senso dell’anticipo, potrà alternarsi con Meroni e Rozzio al centro della difesa e andrà a colmare quel gap che ancora mancava nelle rotazioni in retroguardia perché Fontanarosa, altro mancino appena arrivato, giocherà prevalentemente da terzino. Per l’attacco – oltre a ‘Ciccio’ Caputo che è stato proposto – si valuta con grande interesse Stiven Shpendi, prima/seconda punta di proprietà dell’Empoli che arriverebbe in prestito secco dopo una stagione in Serie A in cui ha collezionato 13 presenze, senza segnare. Viali lo ha già allenato al Cesena (12 reti in 30 presenze nel 2022-2023) lo stima molto e potrebbe sfruttare l’ottimo rapporto con Gemmi, attuale ds dei toscani, che ha lavorato con lui a Cosenza.

Molto probabilmente finirà invece con un nulla di fatto il tormentone dell’estate legato a Manuel Marras. Per l’ala destra di proprietà del Cosenza va infatti registrato il sorpasso del Cesena che sembra disposto ad esaudire le richieste del presidente Guarascio (si parla di una cifra attorno ai 300mila euro) per il cartellino del giocatore. La Reggiana sperava di strapparlo con un indennizzo di gran lunga inferiore, ma adesso esiste il rischio (concreto) di restare con il cerino in mano. Nel frattempo è stata resa nota la designazione arbitrale per la gara di domani a Pisa: a dirigere sarà Simone Galipò, mentre gli assistenti saranno Margani e Capaldo (IV uomo Di Loreto, al Var Piccinini e Di Martino). La quota abbonati ieri è arrivata a 6520 tessere vendute.