L’Unione Tresinaro Secchia cerca due informatici

L’Unione Tresinaro Secchia assume due informatici Il servizio gestione unica del personale dell’Unione ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due istruttori direttivi informatici (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione).

Saranno assegnati al servizio informatico dell’ente per gestire e coordinare, anche per conto dei Comuni associati, i progetti di innovazione tecnologica legati al piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione, all’agenda digitale della Regione e all’agenda digitale locale.

La selezione avverrà sulla base di una prova scritta che si terrà mercoledì 29 maggio alle 9.30 a Scandiano e, se superata, una prova orale. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale del reclutamento InPA al link https://www.inpa.gov.it/, entro le 13 di lunedì 20 maggio. Per informazioni consultare il sito dell’Unione.

m. b.