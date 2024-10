Marco Gentili ucciso nei boschi: tre i colpi esplosi sotto inchiesta

Reggio Emilia, 16 ottobre 2024 – Aveva 64 anni, Marco Gentili, ed era andato in pensione da poco dopo una vita spesa al servizio degli altri come infermiere dell’Ausl. Stamattina era nel bosco a cercare castagne ed è stato ucciso da un proiettile che l’ha raggiunto all’inguine: è morto dissanguato nel giro di pochi istanti. La tragedia è avvenuta a Leguigno di Casina, nell'Appennino Reggiano intorno alle 9 del mattino. In quel momento, era in corso una battuta di caccia al cinghiale e sono risuonati tre colpi di fucile. Ora i carabinieri stanno indagando per capire chi abbia sparato il proiettile fatale. La maggior parte dei cacciatori è stessa zona.

Marco Gentili aveva 64 anni ed era di Leguigno di Casina: qui stamattina è morto colpito all'inguine da un proiettile. A destra, la casa di caccia del paese