Marco Masini all’Ipercoop Ariosto. Il duo Effemme al Fuori Orario

Dal prestigioso palco di Sanremo al centro commerciale "L’Ariosto" di Reggio: oggi, dalle 17,30 arriva Marco Masini, grande artista che proprio venerdì ha duettato con Fedez nella serata delle cover, portando una versione rivisitata della sua celebre "Bella stronza". L’appuntamento fa parte del calendario di firmacopie che vedrà protagonista il cantante toscano: il suo nuovo album si chiama "10 amori", disponibile già da ottobre. Con un videomessaggio ha invitato i reggiani all’appuntamento. "Vi aspetto, e ci sarà qualche sorpresa". Chissà che non si esibirà in qualche brano, magari quel "T’innamorerai" uscito nel 1993 ed entrato nella storia della musica italiana.

Musica live, oggi dalle 16,30, anche al Fuori Orario a Taneto di Gattatico, per la presentazione di "Colpevoli" il primo album del duo Effemme, formato da Francesco Fry Moneti (polistrumentista dei Modena City Ramblers e Casa del Vento) e del cantautore Michele Mud. È atteso sul palco anche Davide Dudu Morandi (cantante dei Modena City Ramblers), che ha partecipato all’album nel brano "Come va la vita". L’evento si inserisce nel format Music Without Borders in cui la musica fa spazio ad una causa importante. Durante il pomeriggio, infatti, è presente uno stand informativo del Rifugio Fraternità Massi di Oulx (Torino). Attesi inoltre Massimo "Ice" Ghiacci (bassista dei Mcr) coi brani del suo nuovo album solista "Distanziamento Morale", Rocco Rosignoli (cantautore, musicista e saggista), oltre ai gruppi "Me, Pek & Barba" e "La Sindrome di Peter Punk". Ad aprire il pomeriggio due open act di band emergenti caratterizzate da un forte impegno culturale: Fattore Rurale e The G5 Project.

Antonio LecciGiuseppe Marotta