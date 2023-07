Martiri del 7 Luglio, la giornalista Lucia Annunziata ospite d’onore

Sarà la storica giornalista Rai Lucia Annunziata l’ospite d’onore venerdì alla cerimonia per commemorare i martiri del 7 Luglio 1960 (Lauro Farioli, Ovidio Franchi, Emilio Reverberi, Marino Serri, Afro Tondelli). Il programma istituzionale prevede alle 17 l’omaggio alle tombe dei caduti al Cimitero Monumentale da parte dei rappresentanti Istituzionali, sindacali e delle associazioni partigiane. Alle 17,45 in piazza Martiri 7 Luglio la deposizione di una corona al cippo dedicato ai Martiri, alla presenza di gonfaloni e labari oltre al percorso sulle “pietre d’inciampo” in memoria dei caduti, poste in cinque luoghi della piazza dove vengono uccisi dai colpi d’arma da fuoco della polizia che era stata autorizzata a sparare dall’allora Governo Tambroni per rispondere alla manifestazione di piazza. Alle 18 l’atto conclusivo con la classica cerimonia ai giardini pubblici in Piazza della Vittoria. Sul palco interverranno il sindaco Luca Vecchi, la vicepresidente della Provincia Elena Carletti, Ettore Farioli (figlio di Lauro, uno dei caduti) e la giornalista Lucia Annunziata (foto).