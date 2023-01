Mauro Monni fa rivivere Gian Maria Volontè

Stasera alle 21 al Piccolo teatro San Francesco da Paola, in via Emilia Ospizio 62 a Reggio, va in scena "Controcorrente: Gian Maria Volontè e il racconto di un Paese imperfetto", scritto e interpretato da Mauro Monni, per la regia di Andrea Bruno Savelli. Un racconto che ripercorre scandali e assassini eccellenti di un Paese dilaniato da mille contraddizioni, negli anni in cui fare politica significava rischiare di morire in una manifestazione in piazza. Monni racconta la vita di Gian Maria Volontè, attore e attivista politico, amato dai registi, ma mal sopportato dai produttori.