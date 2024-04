Multivan per pazienti oncologici A Guastalla, i volontari degli Amici del Dho ricevono un nuovo automezzo per trasporto pazienti oncologici grazie alla donazione dell'associazione Eridanus di Protezione Civile di Boretto, in memoria di Roberto Meroni. Un gesto che testimonia il riconoscimento del territorio per il prezioso impegno dei volontari.